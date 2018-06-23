Руки-базуки мечтает заняться сексом с пьяной Бузовой

Кроме того, синтоловый качок заявил, что не против сняться в порно и устроить оргию.

Кирилл Терёшин, более известный как Руки-базуки, дал интервью блогеру Максиму Шестакову, где рассказал о довольно интимных вещах. Анонс программы появился на YouTube, пишет Лайф.

В программе синтоловый качок честно признаётся, что, если бы увидел пьяную певицу Ольгу Бузову, непременно занялся бы с ней сексом. Впрочем, Терёшин уже признавался исполнительнице в симпатии. Так, в апреле он сделал видео, где целует обложку книги Бузовой и называет ведущую "моя малышка".

Кроме того, в анонсе программы говорится, что качок не отказался бы от оргии. Так, он согласен сняться в одном видео с тремя девушками и тремя молодыми людьми.

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