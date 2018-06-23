Американка пыталась продать восьмилетнюю дочь за $100 для секса

Женщина искала клиентов через приложение знакомств. Подозреваемую задержали правоохранители.

Мама из Техаса, 44-летняя Кэрри Сью Келли, попала в тюрьму по обвинению в попытке продать свою восьмилетнюю дочь для секса. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

Кэрри Сью Келли обвиняют в том, что она использовала ребёнка в возрасте до 14 лет для сексуальной деятельности. Расследование в отношении неё продолжалось шесть месяцев.

Правоохранители заявили, что мать предложила свою маленькую дочь для секса через приложения. Используя CKelly74 в качестве своего ника, женщина якобы общалась с мужчиной в Небраске и сказала ему, что он может позаниматься сексом с восьмилетней девочкой за 100 долларов.

Мужчина связался с полицией и разрешил сотруднику использовать свой ник в приложении для продолжения разговора с мамой. Правоохранитель от имени клиента договорился с женщиной о встрече, однако она не явилась.

Полиция отследила маму 4 июня в школе её дочери. Как сообщают СМИ, она призналась, что предложила своему ребёнку секс. Женщина была арестована 12 июня и отправлена в тюрьму округа Грегг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!