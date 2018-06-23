Чиновникам Шымкента увеличат зарплаты

Об этом заявил аким города.

Сотрудникам акимата Шымкента повысят заработную плату, сообщил аким города Габидулла Абдрахимов. Об этом пишет МИА «Казинформ».

Габидулла Абдрахимов поздравлил коллег и подчиненных с профессиональным праздником - Днем государственного служащего. Он призвал их объединить усилия для развития Шымкента.

«Новый статус - это не только огромные возможности, но прежде всего - огромная ответственность, которая лежит на плечах всех горожан, - подчеркнул глава мегаполиса. - И только вместе мы можем вывести Шымкент на новый уровень: «Наша задача довести Шымкент до уровня Алматы и Астаны. Я уверен, если мы все будем работать как одна семья, то у нас это обязательно получится».

Также он сообщил, что в связи с обретением нового статуса зарплаты сотрудников акимата станут выше.

«Я думаю, эта новость обрадует ваши семьи. А после того, как будут созданы управления, мы объявим конкурс. Участвуйте во всех конкурсах на занятие той или иной должности. Мы готовы брать на работу лучших из лучших», - подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Как сообщила пресс-служба городского акимата, глава Шымкента уже подписал приказ о выплате премии всем сотрудникам ведомства к профессиональному празднику.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы жизнь в городе стала намного лучше, и призвал своих коллег и подчиненных последовать его примеру.

«Я верю в вас и обещаю служить честно. У нас все получится!», - сказал аким.

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