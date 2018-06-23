Взрыв прогремел на митинге в поддержку нового премьера Эфиопии
Несколько человек получили ранения.
Фото : © РИА Новости / Юрий Сомов23 июня 2018, 16:15
Взрыв произошел на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в результате несколько человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Reporter.
"В Аддис-Абебе прогремел взрыв на митинге сторонников нового премьера Абия Ахмеда. Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", — сообщается в Twitter издания.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.
Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድን (ዶ/ር) በመደገፍ የተደረገው ሰልፍ በፎቶ፡፡ pic.twitter.com/m5awyjBQ8C— Ethiopian Reporter (@EthioReporter) 23 июня 2018 г.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924902-f5dc162eb45d9a1d299c41fa421465f9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...