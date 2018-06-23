Взрыв прогремел на митинге в поддержку нового премьера Эфиопии

Несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в результате несколько человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Reporter.

"В Аддис-Абебе прогремел взрыв на митинге сторонников нового премьера Абия Ахмеда. Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", — сообщается в Twitter издания.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድን (ዶ/ር) በመደገፍ የተደረገው ሰልፍ በፎቶ፡፡ pic.twitter.com/m5awyjBQ8C — Ethiopian Reporter (@EthioReporter) 23 июня 2018 г.

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