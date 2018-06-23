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Взрыв прогремел на митинге в поддержку нового премьера Эфиопии

Несколько человек получили ранения.

Фото : © РИА Новости / Юрий Сомов23 июня 2018, 16:15

Взрыв произошел на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в результате несколько человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Reporter.

"В Аддис-Абебе прогремел взрыв на митинге сторонников нового премьера Абия Ахмеда. Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", — сообщается в Twitter издания.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.


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