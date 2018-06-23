В Алматы проходит международный фестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі»

Посетить мероприятие приглашаются все желающие.

В живописном предгорье Алатау в археологическом парке «Боралдайские сакские курганы» проходит международный этнофестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі», в котором принимают участие представители Казахстана, Венгрии, Монголии, Украины, Башкортостана, Тывы, Дагестана, Якутии, Алтая, Калмыкии, Бурятии, Кыргызстана и др. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В течение двух дней гости фестиваля смогут полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, джигитовкой конников и кокпаристов, лучников, батыров, увидеть поединки батыров, оценить ловкость наездников, подбирающих на скаку разбросанные монеты, сыграть в национальные игры, попробовать национальные блюда. «Ұлы дала – көшпенділер әлемі» даст возможность всем желающим познакомиться с богатым наследием казахов и других тюркских народов.

«Этнофестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі» - это эффективный метод популяризации национальной культуры. Нашим гостям, в особенности иностранным, легче будет понять культуру казахов, постичь глубокий смысл обрядов, эстетику предметов декоративно-прикладного искусства, богатство устного творчества номадов, «окунувшись» в древние традиции и быт степняков, почувствовав экстрим, дух национальных конно-спортивных игр, степных баталий и ристалищ», - прокомментировала руководитель Управления культуры города Ханзада Есенова.

У любого желающего есть возможность испытать себя и поучаствовать в захватывающих состязаниях и викторинах с ценными призами, а также узнать секреты кузнечного дела, ювелирного мастерства, рецепты блюд национальной кухни, получить практические уроки от рукодельниц и других специалистов декоративно-прикладного искусства кочевых народов, собрать и разобрать миниатюрную юрту. Предусмотрены веселые и познавательные развлечения для самых маленьких посетителей. Для гостей фестиваля подготовлен концерт мировых звезд этнической музыки, в том числе этно-фольклорного ансамбля «Сазген сазы», группа «Ұлытау», «Алашұлы», «Самрад» и др.

Мероприятие продлится до 24 июня, вход свободный. Для удобства гостей фестиваля с 8:00 – 19:00 до «Боралдайских сакских курганов» и в обратном направлении будут организованы специальные автобусные маршруты, которые будут отъезжать с четырех точек: «Алматы Арена» (парковочная площадка ТТИ «Алатау), ЖД вокзал «Алматы-1» (по ул.Осипенко, уг. ул.С.Сейфуллина), Центральный стадион (по ул.А.Байтурсынова, между пр.Абая и ул.Сатпаева) и станция метро «Райымбек» (по пр.Н.Назарбаева, ниже пр.Райымбек батыра). Стоимость проезда 150 тенге.

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