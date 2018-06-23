Выступающий за Германию боец поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы
23 июня 2018, 18:27
Уроженец Костанайской области победил на чемпионате.
В столице Румынии Бухаресте состоялся чемпионат Европы по ММА. Победу в соревнованиях одержал уроженец Костанайской области Эдуарт Кексель, сообщает Zakon.kz.
Хотя Кексель представлял Германию на чемпионате, на пьедестал он вышел с флагом Республики Казахстан.
«Я был очень рад увидеть казахстанскую команду на соревнованиях. Когда я выиграл финальный бой, я попросил ребят одолжить мне казахстанский флаг, чтобы выйти с ним на пьедестал во время награждения. Я очень скучаю по Родине», – поделился впечатлениями после победы Эдуарт Кексель.
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