Выступающий за Германию боец поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы

В столице Румынии Бухаресте состоялся чемпионат Европы по ММА. Победу в соревнованиях одержал уроженец Костанайской области Эдуарт Кексель, сообщает Zakon.kz.

Хотя Кексель представлял Германию на чемпионате, на пьедестал он вышел с флагом Республики Казахстан.

«Я был очень рад увидеть казахстанскую команду на соревнованиях. Когда я выиграл финальный бой, я попросил ребят одолжить мне казахстанский флаг, чтобы выйти с ним на пьедестал во время награждения. Я очень скучаю по Родине», – поделился впечатлениями после победы Эдуарт Кексель.