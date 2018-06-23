В Астане загорелась квартира и крыша жилой пятиэтажки

Пожар начался в районе «Алматы».

В субботу, 23 июня, в Астане произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По предварительной информации, пожар произошел в квартире на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу пятиэтажного дома по адресу: район «Алматы», ул. Мусрепова, 6/4.

Площадь пожара составляет 600 квадратных метров

На месте работают 15 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС, проводится эвакуация. Создано 6 боевых участков, поданы шесть стволов.

В 18.46 была достигнута локализация пожара с западной стороны.

Пострадавших нет.

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