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В Астане загорелась квартира и крыша жилой пятиэтажки

Пожар начался в районе «Алматы».

Фото : КЧС МВД РК23 июня 2018, 18:44

В субботу, 23 июня, в Астане произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По предварительной информации, пожар произошел в квартире на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу пятиэтажного дома по адресу: район «Алматы», ул. Мусрепова, 6/4.

Площадь пожара составляет 600 квадратных метров

На месте работают 15 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС, проводится эвакуация. Создано 6 боевых участков, поданы шесть стволов.

В 18.46 была достигнута локализация пожара с западной стороны.

Пострадавших нет.


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