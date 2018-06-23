«Вас не видно, не слышно»: Ургант подколол Ксению Собчак

Светская львица рассказала о достижениях и о сыне.

Гостьей нового выпуска программы «Вечерний Ургант» от 21 июня стала бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Ведущий передачи расспросил ее о деятельности за последнее время, разговаривая со светской львицей на «вы». При этом некоторые шутки Ивана Урганта показались телезрителям довольно жесткими, пишет Starhit.

Так, Ургант начал беседу с Собчак с того, что напомнил: она еще никогда не приходила к нему в студию. «В последний раз мы пересекались с вами, кажется, в 2010 году, когда вели премию Муз-ТВ», - заметил ведущий шоу.

«Что у вас случилось с тех пор? Что изменилось в вашей жизни? А то ведь вас не слышно и не видно», - продолжил Ургант.

«Мне кажется, вы сейчас открещиваетесь от наших плотных отношений», - отшутилась Собчак. Она добавила, что пародия Урганта добавила ей голосов на президентских выборах — с ее точки зрения, получилось что-то вроде скрытой рекламы.

«Точное количество мы можем посчитать: семь голосов это вам прибавило», - высмеял амбиции ударившейся в политику гостьи шоумен. Напомним, на выборах президента в марте 2018 года Собчак набрала 1 238 031 голос, или 1,68%.

Журналистка рассказала, что главными ее работами в последнее время были избирательная кампания и фильм об отце «Дело Собчака». Ургант отметил, что посмотрел фильм и он ему понравился: телеведущий воспринял ее больше как картину о реалиях в 1990-е годы, чем как повествование о первом мэре Санкт-Петербурга.

Собчак также рассказала, как на нее повлияло рождение сына, которому сейчас пошёл второй год. Ребенок - ее главное вдохновение, и она готова проводить с ним каждую свободную минуту, призналась женщина. Теперь она стала иначе относиться и к другим детям: раньше оказавшийся рядом плачущий ребенок ее раздражал, а теперь она в подобной ситуации придумывает, как ему помочь.

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