Солистка SEREBRO устроила фотосессию в откровенном купальнике
Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии.
Фото : соцсети23 июня 2018, 20:08
Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина устроила фотосессию в откровенном купальнике на пляже в Сен-Тропе и поразила своих поклонников. Об этом сообщают Дни.ру.
— Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? — говорится в описании к снимкам.
Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии. Кто-то раскритиковал Серябкину за чрезмерно откровенный наряд, назвав его "асексуальным". Другие, наоборот, отметили отличную фигуру артистки и экстравагантную модель купальника, идеально подчёркивающую её бюст.
Не обошлось и без саркастических комментариев. Так, поклонники шутили, что на купальник не хватило ткани, и советовали певице магазины с "нормальной" одеждой.
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