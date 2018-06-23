Тысячи бочек с виски разбились при обрушении склада в США

Речь идет об одном из складов знаменитого завода Barton 1792 Distillery. Рухнуло здание постройки 1940-х годов, где хранились 18 тыс. бочек с виски.

В городе Бардстаун, штат Кентукки, на винокуренном заводе Barton 1792 Distillery обрушился склад, на котором хранились 18 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в США), сообщает Bloomberg. Обрушение затронул по меньшей мере половину хранившихся на складе бочек.

Речь идет о здании склада, которое было построено в 1940-х годах. На оценку ущерба у компании-владельца завода может уйти дни или даже недели. «Мы оцениваем, сколько из пострадавших бочек могут оказаться целыми», — приводит агентство слова представителя Sazerac — компании, владеющей заводом.

Пострадавших при обрушении склада нет. Собеседник агентства уточнил, что причины обрушения пока не установлены. Завод планируют открыть для посещения туристов уже в субботу, бизнес-операции собираются возобновить в понедельник.

Сообщается также, что завод находится недалеко от реки. Сейчас специалисты проверяют, не попал ли туда виски из разбившихся бочек. Первоначальные образцы проб, взятых из воды, не показали никаких признаков загрязнения.

Согласно информации на сайте Barton 1792 Distillery, завод был основан в 1879 году. Его территория включает 29 складов и 22 других здания.

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