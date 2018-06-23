Появились подробности пожара в столичной пятиэтажке

Вечером в субботу в Астане начался пожар в жилой квартире.

В Комитете по ЧС МВД РК рассказали подробности о пожаре, который произошел вечером в субботу, 23 июня, в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 17 час. 52 мин. на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении балкона на пятом этаже. Незамедлительно по данному сообщению к месту вызова были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова.

Подразделения органов государственной противопожарной службы к месту вызова прибыли уже через 9 минут. При прибытии первых подразделений было установлено, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома происходит горение балкона с переходом огня на крышу дома.

В течение трех минут с момента прибытия пожарными на месте были организованы звенья газодымозащитной службы.

В случае пожара звено газодымозащитной службы из числа пожарных формируется для проведения разведки в непригодной для дыхания среде. Эти сотрудники имеют на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Одновременно с проведением разведки пожара пожарные стали подавать водяные стволы на тушение балкона. В этой же время для тушения кровли посредством автолестницы был подан водяной ствол с большим расходом воды.

Всего в ходе тушения пожара было создано 4 боевых участка по тушению пожара с подачей 6 водяных стволов. Общая площадь пожара составила порядка 600 м2.

Принятыми мерами, учитывая профессионализм пожарных, а также большую площадь возгорания, пожар удалось локализовать в 19 час. 02 минуты. Он был ликвидирован уже в 19 час. 05 мин.

Всего на тушение пожара было привлечено 15 единиц пожарной техники, 55 человек личного состава Службы пожаротушения Астаны.

Необходимо отметить, что во время пожара за медицинской помощью обратились 3 жителя дома, которых на месте осмотрели и оказали соответствующую медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!