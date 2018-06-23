В ВКО из реки на мель выбросило тело мужчины

Последний раз его видели несколько дней назад.

В Шемонаихинском районе со стороны села Межовка извлечено из воды тело мужчины, предположительно утонувшего 21 июня, передает МИА Казинформ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Плывущего мужчину по реке Уба, кричавшего о помощи, в четверг видели очевидцы с берега, именно они и сообщили о случившемся сотрудникам районного ОЧС, которые, в свою очередь, запросили о помощи спасателей ВРАОСО из города Усть-Каменогорска. Каким образом мужчина, личность которого до сих пор устанавливается, попал в воду, неизвестна. Однако он не смог справится с сильным течением Убы.

Сегодня вниз по течению, ориентировочно в 15-20 км от места, где последний раз видели кричащего мужчину, двое людей, сплавлявшихся на катамаране, обнаружили тело человека, которого водой выбросило на мель. К месту происшествия прибыли спасатели ВРАОСО. Они извлекли тело утонувшего с мели и доставили на берег, передав сотрудникам полиции.

В настоящее время личность утонувшего, а также причины и обстоятельства устанавливаются следственными органами. Не исключается версия, что мужчина выше по течению переходил реку, оступился и упал.

За минувшую неделю это уже не первый случай, когда люди становятся жертвами рек, глубина которых не представляла на первый взгляд опасности. Спасатели призывают граждан не злоупотреблять алкоголем, купаться в положенном оборудованном месте, где нет сильного течения и каменистого дна.

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