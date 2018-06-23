КГА РК: Лучше задержка рейса, чем полет на неисправном самолете

В Комитете гражданской авиации прокомментировали ситуацию со столичным аэропортом.

В Комитете гражданской авиации ответили казахстанцу, который пожаловался в соцсетях на задержки рейсов в столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев", сообщает Zakon.kz.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Астане отменили 3 рейса и задержали минимум 10 рейсов. На задержку, в числе прочих, пожаловался экс-председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК Алиакпар Матишев.

В КГА РК жалобу на странице Facebook прокомментировали следующим образом:

«Уважаемый Матишев Алиакпар Болатович, для нас очень важно соблюдение прав пассажиров, иx мнения и обратная связь. Но наивысшим приоритетом для Комитета гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов. Учитывая участившиеся случаи задержек и отмен рейсов авиакомпанией «SCAT», 22 июня 2018 года было проведено совещание с участием казахстанских авиакомпаний. По информации авиакомпании SCAT, массовые задержки связаны с рядом объективных причин. Два воздушных судна в связи с неисправностью наxодятся на техническом обслуживании. Авиакомпания принимает все меры, чтобы минимизировать задержки».

«Согласитесь, что намного лучше задержка рейса, чем полет на теxнически неисправном самолете», - написали на официальной странице ведомства в Facebook.

«При этом, необходимо отметить, что полеты на неисправных воздушных судах не допускаются в целях безопасности полетов и пассажиров.

К сожалению, задержки рейсов происходят во всем мире. К примеру, за 5 месяцев т.г. регулярность полетов в Казахстане составила 86,18 %. Для сравнения, за аналогичный период европейские перевозчики выполнили рейсы с пунктуальностью 78,3%, а в США этот показатель равен 82,4%. Кроме теxническиx причин задержек рейсов, регулярно происxодят забастовки пилотов (AirFrance, Lufthansa и другие) и авиадиспетчеров.

В целях минимизации неудобств пассажирам и своевременного выполнения рейсов КГА максимально способствует казахстанским авиакомпаниям. Поверьте, самим авиакомпаниям крайне невыгодно задерживать или отменять рейс. Каждая задержка это упущенная выгода, это большие издержки, авиакомпания вынуждена платить за простой самолета аэропорту, экипажу, компенсации пассажирам.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РК при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах ряд услуг, в том числе обеспечение прохладительными напитками, обеспечение горячим питанием, размещение в гостинице. Также, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения и/или возвратить пассажиру полную стоимость билета.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса, перевозчик может быть привлечен к административной ответственности, согласно статье 567 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», что влечет штраф в размере 200 МРП, а при повторном нарушении в течении года в размере 1000 МРП.

В случае если Вам не были предоставлены соответствующие услуги при задержке и отмене рейса, просим Вас обратиться к нам с целью проведения необходимых мероприятий и привлечения авиаперевозчика в административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РК».

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