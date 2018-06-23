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На Украине предложили переименовать Россию

По словам Ницой, Петр Первый своим указом переименовал Московское царство в Русь, а по указу Екатерины Второй всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

Фото : AP/Martin Meissner23 июня 2018, 22:16

Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что Россию следует называть "Московией". Она объяснила это тем, что название "Русь" было "украдено" у украинцев, сообщает "Обозреватель".

По словам Ницой, Петр Первый своим указом переименовал Московское царство в Русь, а по указу Екатерины Второй всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

"Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", – добавила писательница.

Не так давно Ницой выражала возмущение из-за говоривших по-русски киевлян и устраивала скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым. По мнению политика, переход Крыма к Киеву не будет зависеть от благосостояния Украины.


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