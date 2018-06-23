На Украине предложили переименовать Россию

По словам Ницой, Петр Первый своим указом переименовал Московское царство в Русь, а по указу Екатерины Второй всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что Россию следует называть "Московией". Она объяснила это тем, что название "Русь" было "украдено" у украинцев, сообщает "Обозреватель".

По словам Ницой, Петр Первый своим указом переименовал Московское царство в Русь, а по указу Екатерины Второй всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

"Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", – добавила писательница.

Не так давно Ницой выражала возмущение из-за говоривших по-русски киевлян и устраивала скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым. По мнению политика, переход Крыма к Киеву не будет зависеть от благосостояния Украины.

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