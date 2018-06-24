Тренер Головкина посоветовал обязательному претенденту заткнуться и встать в очередь

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес посоветовал обязательному претенденту Джермаллу Чарло (27-0, 21 KO) из США заткнуться и встать в очередь. Об этом сообщает Fightnews.info.

По словам Санчеса, решение не проводить бой было принято ими назло а-Чарло, который несколько раз выражал свое недовольство тем, что Головкин не спешит встречаться с ним. Помимо этого, Чарло предлагал свою кандидатуру на замену, когда реванш Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) сорвался. Эти заявления также были проигнорированы.

"Я считаю, что Чарло стоит в очереди, как и остальные. Я считаю, что ему нужно просто заткнуться и продолжать делать то, что он делает, потому что он исключительный боец. Но потому, что он болтает слишком много и произносит столько тупых вещей, нам пришлось отставить его кандидатуру в сторону. Он исключительный боец, да, в прошлом своем бою у него был неважный соперник, но он умеет драться. Никто не сможет справиться с Головкиным, но, по крайней мере в его в соперниках должны быть парни, которые попытаются победить, потому что именно это держит нас в форме", - сказал Абель.

Напомним, в апреле а-Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26-2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После победы американец бросил вызов чемпиону.

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