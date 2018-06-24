Упавший телевизор убил россиянку в день ее рождения

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

Посетительница ночного клуба в Сургуте, отмечавшая свой день рождения, погибла из-за упавшего ей на голову телевизора, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на субботу. На 36-летнюю пострадавшую упала конструкция, к которой крепились четыре плазменных экрана.

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, прибывшим на место происшествия медикам не удалось ее спасти.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, говорится в сообщении.

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