Упавший телевизор убил россиянку в день ее рождения
Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.
Фото : © Fotolia / Degimages24 июня 2018, 02:01
Посетительница ночного клуба в Сургуте, отмечавшая свой день рождения, погибла из-за упавшего ей на голову телевизора, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на субботу. На 36-летнюю пострадавшую упала конструкция, к которой крепились четыре плазменных экрана.
Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, прибывшим на место происшествия медикам не удалось ее спасти.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, говорится в сообщении.
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