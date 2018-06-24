Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья

Промоутер тура заявил, что ожерелье было основано на доколумбийской символике.

Колумбийская певица Шакира извинилась за сходство одного из украшений, которые она продавала в рамках международного тура, с нацистской эмблемой Черного солнца.

В официальном интернет-магазине концертной продукции пользователи обнаружили золотую цепочку с кулоном, напоминающим нацистский символ, и надписями «Шакира» и «Всемирный тур Эльдорадо».

Промоутер тура заявил, что ожерелье было основано на доколумбийской символике. «Мы искренне извиняемся за это непреднамеренное сходство и навсегда убрали продукт [с продажи]», — добавил он.

«Дорогая Шакира, ты знаешь, что твое ожерелье изображает важный нацистский символ, распространенный СС во время нацистской эпохи?» — обратил внимание на странное украшение один из пользователей Twitter. «Фашистский символ как украшение для твоего международного тура? Ты, *****, серьезно, Шакира?», — возмутился пользователь @mompayd.

Оккультистский символ Черного солнца изображен на полу в Вевельсбургском замке, известном во времена Третьего рейха как училище по идеологической подготовке офицеров СС. Сегодня символ используется неонацистами и правыми радикальными группировками.

Тур Шакиры El Dorado начался 3 июня. Сейчас украшение стоимостью 9,95 долларов (3500 тенге) с нацистской символикой исчезло как с официального сайта Шакиры, так и со страницы в Facebook.

Источник: Lenta.ru

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