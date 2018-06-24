Промоутер «Канело» оскорбил Головкина

Бой Головкина и Альвареса в прошлом году завершился скандальной ничьей, а второй пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Вторая победа мексиканской сборной по футболу на чемпионате мира 2018 года оказалась достаточным поводом для промоутера Сауля «Канело» Альвареса, чтобы оскорбить его бывшего и будущего соперника казахстанца Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

В своем твиттере Оскар Де Ла Хойя разместил картинку с подписью «Вперед, Мексика», на ней изображены два блюда, а также «Канело» с футболистом сборной этой страны Хавьером Эрнандесом и Головкин с действующим Президентом США Дональдом Трампом. Подписи на картинках гласят: «„Это такос“, „Это мексиканцы“, „Это дерьмо“, „Это два дурака“».

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса в прошлом году завершился скандальной ничьей, а второй пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





