В Батуми завершился первый Чемпионат Европы по қазақ күресі

В поединках участвовали около 80 спортсменов из европейских стран.

В грузинском городе Батуми завершился первый Чемпионат Европы по қазақ күресі, передает МИА «Казинформ».





В поединках участвовали около 80 спортсменов из европейских стран. Борьба проходила в семи весовых категориях, а также в абсолютной категории.

«У меня были сильные соперники. Пришлось нелегко, но немного помогло, что этот чемпионат проходит дома. К қазақ күресі я готовился почти год. Я сам дзюдоист. Было сложно, но я борюсь в соответствии с традициями и правилами қазақ күресі. Продолжаю спортивную карьеру вместе с казахами. На таком уровне это мое первое соревнование. Месяц назад прошел чемпионат Грузии по қазақ күресі, и я стал там чемпионом Грузии», - рассказал журналистам победитель чемпионата в весовой категории до 60 кг Иракли Купатадзе.

Основная борьба проходила в абсолютной категории уже к полуночи по местному времени. Она собрала наибольшее количество зрителей, которые предпочли понаблюдать за поединком палуанов, нежели поболеть за Германию или Швецию на Чемпионате мира по футболу. Победу в этой категории безоговорочно завоевал грузинский борец, чемпион Европы по дзюдо Гурам Тушишвили. Второго места удостоился болгарин Веселин Иванов. Третье место занял поляк Петр Томаш Талач.

«Для меня большая честь выступить в чемпионате. В прошлом году в Казахстане я занял второе место. Это был большой опыт для меня. Я думаю, что у меня это хорошо получается потому, что наша грузинская борьба и қазақ күресі очень похожи друг на друга. Наверное, благодаря этому я стал чемпионом», - сказал Гурам Тушишвили в интервью журналистам.