Погода в Казахстане на воскресенье: град, ветер, дождь
В Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе республики погода без осадков.
В Акмолинской, Костанайской областях днем - усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, гроза.
В Алматинской области днем ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, гроза, шквал, возможен град.
В Кызылординской области днем местами – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидается шквал, возможен град.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях - усиление ветер 15-20 м/с, гроза, шквал, днем возможен град.
В Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.
На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы, днем 29°, частично облачно.
Прогноз в Астане, днем 21°, ясно.
Прогноз погоды на 23 июня.
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