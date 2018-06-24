Погода в Казахстане на воскресенье: град, ветер, дождь

В Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе республики погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской областях днем - усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, гроза.

В Алматинской области днем ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, гроза, шквал, возможен град.

В Кызылординской области днем местами – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидается шквал, возможен град.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях - усиление ветер 15-20 м/с, гроза, шквал, днем возможен град.

В Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 29°, частично облачно.

Прогноз в Астане, днем 21°, ясно.

Прогноз погоды на 23 июня.

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