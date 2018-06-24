В Китае мужчина привел утят в торговый центр

Ролик был снят в городе Чунцин на юго-западе Китая.

В Китае мужчина провел через торговый центр трех утят, передает РИА Новости.

Ролик был снят в городе Чунцин на юго-западе Китая. Судя по поведению утят, они действительно слушаются мужчину и идут прямо за ним после его команды "встаньте в строй".

По данным CGTN, утята — домашние питомцы мужчины. Зачем он привел их с собой в торговый центр, журналисты не уточняют.

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