В Индии при столкновении автобуса с авторикшей погибли девять человек

Четверо пассажиров получили серьезные травмы, сейчас врачи борются за их жизни.

По меньшей мере девять человек погибли в воскресенье при столкновении автобуса с авторикшей в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло рано утром, когда три авторикши, в которых находились жители одного из местных селений, по неизвестной причине выехали на противоположную сторону автострады Карнул — Нандьял. Завидев ехавший навстречу автобус, водители двух из них успели свернуть, тем самым избежав столкновения, однако водителю третьей авторикши не удалось своевременно совершить этот маневр.

По данным полиции, в результате столкновения семь человек погибли на месте, еще двое скончались в одной из близлежащих больниц. Четверо пассажиров получили серьезные травмы, сейчас врачи борются за их жизни.

Полиция ведет расследование случившегося.

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