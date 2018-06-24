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Саудовская принцесса впервые воспользовалась правом сесть за руль

Принцесса Рим аль-Валид бен Таляль прокатила по улицам Эр-Рияда своего высокопоставленного отца.

Фото : yenicag.ru24 июня 2018, 16:07

В Саудовской Аравии вступил в силу долгожданный декрет, позволяющий женщинам получать водительские права и управлять автомобилем. Одной из первых своим законным правом воспользовалась саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. История борьбы была настолько напряженной, а реализация декрета столь долгожданной, что принцесса Рим, как и сотни её подданных, сели за руль, не дожидаясь восхода солнца.

— Наконец-то! Впервые дочь Рим везёт меня и внуков по улицам Эр-Рияда, — написал на своей странице в "Твиттере" отец саудовской автомобилистки, принц-миллиардер Аль-Валид бен Таляль.

Напомним, что право рулить саудовским женщинам предоставил король Салман бен Абдель Азиз. До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.


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