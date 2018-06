Саудовская принцесса впервые воспользовалась правом сесть за руль

В Саудовской Аравии вступил в силу долгожданный декрет, позволяющий женщинам получать водительские права и управлять автомобилем. Одной из первых своим законным правом воспользовалась саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. История борьбы была настолько напряженной, а реализация декрета столь долгожданной, что принцесса Рим, как и сотни её подданных, сели за руль, не дожидаясь восхода солнца.

Напомним, что право рулить саудовским женщинам предоставил король Салман бен Абдель Азиз. До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

واخيراً!

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق



Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu