Турецкий повар-мем фирменным жестом проголосовал на президентских выборах

Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.

Повар Нусрет Гокче, прославившийся в интернете элегантной манерой посыпать стейки и ставший новым мемом, проголосовал на президентских выборах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.

В это воскресенье в стране проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Всего имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей.

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