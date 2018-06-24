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Турецкий повар-мем фирменным жестом проголосовал на президентских выборах

Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.

Фото : © Кадр из видео пользователя nusr_et24 июня 2018, 16:32

Повар Нусрет Гокче, прославившийся в интернете элегантной манерой посыпать стейки и ставший новым мемом, проголосовал на президентских выборах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.

В это воскресенье в стране проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Всего имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей.


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