Турецкий повар-мем фирменным жестом проголосовал на президентских выборах
Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.
Фото : © Кадр из видео пользователя nusr_et24 июня 2018, 16:32
Повар Нусрет Гокче, прославившийся в интернете элегантной манерой посыпать стейки и ставший новым мемом, проголосовал на президентских выборах в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Фотографию, на которой он фирменным жестом опускает бюллетень в урну, Гокче сопроводил подписью про важность любого голоса.
В это воскресенье в стране проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Всего имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924980-1445a6d93f889dfc4897c873e36c9e99
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...