Сын Сергея Зверева хочет отсудить у него квартиру

Зверев-старший отказывается комментировать отношения с приемным сыном в СМИ

Сын Сергея Зверева Сергей узнал о том, что является приемным, несколько лет назад. После этого в семье известного стилиста началась череда бесконечных сор и выяснений отношений.

Сейчас Зверев-младший пытается отыскать биологических родителей. Отношения с отцом, который когда-то усыновил его, портятся с каждым днем все сильнее. «СтарХит» выяснил, какие требования выдвигает парень к стилисту.

«Сережа усыновил его в 3 годика. Пришел на благотворительное мероприятие в иркутский детский дом, увидел его маленького, в обгрызанной кровати. Он подумал, что это крысы, но это дети грызли, от голода в 90-е годы. В охапку его взял и бегом оттуда. За мать мальчику была мама Сергея-старшего, младший болел астмой, задыхался ночами, но они его лечили, и самочувствие улучшалось», – рассказал источник в окружении Зверева-старшего.

Стилист решил сделать из приемного сына знаменитость. Маленький Сережа участвовал в шоу отца «Звезда в шоке». Однако в переходный возраст Зверев-младший отбился от рук, по словам источника, он начал воровать деньги и вещи из дома, постоянно врал. После школы Сергей-старший устроил парня в университет.

«Сын целый год делал вид, что ходил туда, но так и не появился в институте ни разу! Потом Зверев-старший устраивал его на разные каналы музыкальные ведущим, сын отнекивался и говорил, что у него личная жизнь. Отказывался от работы. Причем Сергей договаривался о хороших зарплатах с занятостью всего 2 раза в неделю, по 2 часа!» – заявил знакомый стилиста.

Источник в окружении Зверева-старшему отметил, что расстроен поведением приемного сына. Стилист отказался ему помогать после череды скандалов.

«Звереву-старшему сейчас тяжело, неприятно, ужасно. О родителях Сергея-младшего ничего неизвестно, возможно, маргиналы. В роддоме же отказы пишут. В недавнем сообщении он написал: «Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру» Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего - перестал. Он не работает, ни он, ни жена», – поделился знакомый Зверева-старшего.

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