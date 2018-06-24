Пассажиры аварийно севшего в Атырау самолета размещены в отеле

В отеле на постоянной основе дежурят медики и карета скорой помощи.

Пассажиры аварийно севшего в Атырау турецкого самолета, летевшего из Новосибирска в Анталию, размещены в отеле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как только стало известно, что у нас экстренно приземлился турецкий самолет, на котором находилось 190 человек, международный аэропорт Атырау посетил аким области Нурлан Ногаев. Первым делом пассажирам, среди которых никто не пострадал при посадке, была оказана психологическая помощь. Им оперативно обеспечили проход через таможенный пункт пропуска, обеспечили водой.

Оперативно в аэропорт доставили автобусы, на которых пассажиров перевезли в отель, где накормили и разместили. Находиться в отеле они будут столько времени, сколько понадобиться для ремонта самолета, на котором они летели, или прибытия запасного борта. Для пассажиров организовали культурный досуг - все желающие могут посетить атырауский историко-краеведческий музей.

В отеле на постоянной основе дежурят медики и карета скорой помощи.

Один мальчик упал уже в гостинице и поранил голову - его сразу же отправили в травмопункт, где оказали необходимую медицинскую помощь», - рассказал находящийся с пассажирами первый заместитель акима области Сагындык Лукпанов.

Напомним, Boeing-737 приземлился в аэропорту Атырау в 10.03 местного времени. В настоящее время из Астаны ожидается прибытие бригады специалистов, которые осмотрят самолет.

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