В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Ожидаются, что первые итоги голосования появятся в течение ближайших двух часов

Участки для голосования закрылись в 17.00 на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходили в Турции в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

В избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Всего на выборах в Турции имели право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

Ожидаются, что первые итоги голосования появятся в течение ближайших двух часов.

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