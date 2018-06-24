На некоторых индийских пляжах запретили делать селфи

Из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на Индию.

Спасательные службы индийского штата Гоа определили на пляжах зоны, в которых запрещено делать селфи, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

По данным телеканала, частное спасательное агентство Drishti Marine, назначенное местными властями, определило 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены. Решение было принято после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования.

"В этих зонах будут стоять таблички с надписью "селфи запрещены". На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа", — заявил исполнительный директор агентства Рави Шанкар.

Из-за неблагоприятных погодных условий (в Индии бушует муссон) агентство рекомендует туристам не заходить в море. На всех пляжах установлены красные флаги, обозначающие опасные для плавания погодные условия. Как сообщает телеканал, сезон муссонов продлится в регионе с 1 июня по 30 сентября.

По данным СМИ, Индия лидируют по количеству жертв современной привычки делать селфи. Так, газета Washington Post сообщала, что из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на Индию.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере 23 человека погибли за прошедшую неделю в результате наводнения, обрушившегося на ряд районов Индии. Причиной наводнений в штатах Ассам, Трипура и Мизорам послужили мощные муссонные ливни, которые обрушились на северо-восточную часть Индии на минувшей неделе и спровоцировали резкий подъем воды. В общей сложности удар стихии в той или иной степени затронул около 450 тысяч человек.

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