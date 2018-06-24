Уральского мальчика насмерть придавило ступой Бабы Яги

По словам очевидцев, травма была изначально несовместимой с жизнью.

В России восьмилетнего ребенка в туристической деревне Верхние Мандроги насмерть придавило деревянной скульптурой Бабы Яги в парке «Лукоморье», сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, погибший вместе с семьей приехал в Ленинградскую область с Урала на каникулы к бабушке. В сопровождении троих взрослых мальчик гулял по парку «Лукоморье» туристической деревни Верхние Мандроги. Приблизительно в 14:00 на ребенка упала деревянная Баба Яга. Первую помощь пытался оказать врач, прибывший с туристического теплохода, но, по словам очевидцев, травма была изначально несовместимой с жизнью. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть мальчика.

Сотрудниками СУ СК по Ленинградской области по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». «Следователи осмотрели служебные помещения административного комплекса и изъяли необходимую документацию. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Следствием будет дана принципиальная оценка деятельности руководства, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей на территории туристического комплекса», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.

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