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Бывшая жена Сильвестра Сталлоне в 54 года родила пятого ребёнка

Как стало известно, у Бриджит Нильсен дочь. Для её супруга, итальянского продюсера Маттиа Десси, ребёнок стал первым.

Фото : starslife.ru24 июня 2018, 22:12

Бывшая жена Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен, родила пятого ребёнка в 54 года. Как сообщают СМИ, для её супруга — итальянского продюсера Маттиа Десси — это первенец.

Девочка родилась весом 2,5 кг. Родители назвали её Фридой. Сами роды проходили в Лос-Анджелесе.


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