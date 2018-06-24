Бывшая жена Сильвестра Сталлоне в 54 года родила пятого ребёнка
Как стало известно, у Бриджит Нильсен дочь. Для её супруга, итальянского продюсера Маттиа Десси, ребёнок стал первым.
Фото : starslife.ru24 июня 2018, 22:12
Бывшая жена Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен, родила пятого ребёнка в 54 года. Как сообщают СМИ, для её супруга — итальянского продюсера Маттиа Десси — это первенец.
Девочка родилась весом 2,5 кг. Родители назвали её Фридой. Сами роды проходили в Лос-Анджелесе.
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