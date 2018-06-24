По предварительным данным, он набрал почти 60% голосов.

Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 59,6% по данным обработки 19,6% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 26,1%. Об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu, имеющая право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета, передает РИА Новости.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 54,7% по итогам обработки 8% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 14,1%.

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