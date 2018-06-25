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В Алматы горела строящаяся высотка

18- этажный дом находится на Абая – Гагарина.

Фото : ---25 июня 2018, 00:58

В недостроенной высотке в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению противопожарной службы, возгорание началось в 20.44 часов в здании ТОО РК «Ордасы», который расположен по проспекту Гагарина.

«Огонь охватил 15 квадратных метров деревянных поддонов трех этажей 18-ти этажного многоквартирного дома. На место пожара прибыли девять единиц техники. Пожар был ликвидирован за 15 минут», - сообщили в КЧС МВД РК.

По предварительной версии, пожар возник из-за сварочных работ. Жертв и пострадавших нет.


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