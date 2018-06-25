Пассажиры экстренно приземлившегося в Атырау самолета вылетели в Анталию

По словам самих гостей, пребывание в Атырау оставило в их памяти только положительные впечатления.

Пассажиры Боинга-737, следовавшего из Новосибирска в Анталию и экстренно приземлившегося в Атырау, вылетели в Турцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В 20:55 по местному времени за пассажирами турецкого «Боинг-737» авиперевозчика «Pegasus», прилетел самолет из Амстердама. Все 190 пассажиров покинули воздушную гавань Атырау, где оказались совершенно неожиданно.

По информации Комитета гражданской авиации, самолет совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Атырау утром, 24 июня. С туристами встретился аким Атырауской области Нурлан Ногаев, который побеседовал с пассажирами и успокоил их, сообщив, что время ожидания дополнительного самолета для них пройдет без каких-либо проблем.

Силами местных исполнительных органов всем 190 туристам была оказана психологическая и медицинская помощь. Пассажиров самолета накормили обедом и расселили в одной из гостиниц города. После обеда гостям из России предложили посетить Атырауский областной историко-краеведческий музей, который вызвал много эмоций и впечатлений у россиян.

После того, как стало известно, что самолет за пассажирами уже прилетел из Амстердама, туристов привезли в аэропорт. Гостей из России провожал первый заместитель акима Атырауской области Сагиндык Лукпанов и заместитель акима области Нурсауле Сайлауова.

По словам самих гостей, пребывание в Атырау оставило в их памяти только положительные впечатления, россияне сердечно поблагодарили казахстанцев за проявленное радушие и гостеприимство. За оставшимися членами экипажа в скором времени прибудет другое воздушное судно.

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