Чупа-чупс, свежая курица и два мулата-девственника: райдеры Ротару, Лолиты и Лободы

Какие необычные требования содержат бытовые райдеры российских звезд.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА: ТОЛЬКО НОВЫЕ ЧАЙНИКИ!

Фото: Persona Stars

Светлана Лобода, ставшая мамой во второй раз менее месяца назад, уже совершила триумфальное возвращение из короткого декретного отпуска, выйдя 8 июня на сцену на Премии МУЗ ТВ в СК «Олимпийский». В таком большом зале сложно соблюсти все необходимые артистке бытовые условия, звезда не раз жаловались на духоту. А вот на остальных площадках температура и в гримерках, и на сцене должна быть строго 18 градусов – так ей комфортно. Плюс воду она намерена кипятить только в новом чайнике.

Фото: Getty Images

«В Новокузнецке как-то была забавная история, когда Лобода уличила организаторов в несоблюдении этого пункта, – рассказывает «СтарХиту» один из устроителей концерта певицы. – Мол, чайник был несвежий. Пришлось показывать ее директору чек, что техника куплена вчера».

РЭПЕР ФАРАОН: БЕЗ ЧУПА-ЧУПСА КОНЦЕРТА НЕ БУДЕТ

Причина сотен бессонных ночей Алеси Кафельниковой – парень с непростыми запросами. 22-летний рэп-исполнитель, стремительно набирающий популярность, часто выступает на всевозможных сборных концертах и дает сольные. Одна деталь его бытового райдера буквально обескураживает встречающую сторону.

Фото: архив пресс-службы

«Глеб просит, чтобы в гостиничный номер ему обязательно положили чупа-чупс, иначе он может развернуться и уехать, – рассказали «СтарХиту» устроители одного из музыкальных фестивалей. – У нас куча звезд, которым нужно обеспечить реально необходимые вещи, а тут человеку конфетку не забыть бы купить».

Необычный запрос, без которого выступление будет под угрозой срыва, есть и у группы «Бутырка», исполняющей песни в жанре шансон.

«Представьте себе лицо организаторов, когда они узнают, что суровому солисту, выступающему в кожаной рубахе, перед концертом требуется... тортик, – говорит «СтарХиту» Влад, организатор гастролей. – Если бы это был алкоголь, никто бы, наверное, не удивился. Но вот любит человек сладкое!»

Фото: Persona Stars

СОФИЯ РОТАРУ: СВЕЖЕЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА ВСЕГДА НА СТОЛЕ

Несмотря на статус, у артистки достаточно простой райдер, который включает обычные для топовых звезд пункты: перелет бизнесом либо переезд в отдельном железнодорожном вагоне, машина представительского класса. Однако есть у Софии Михайловны и небольшая слабость – у организаторов концертов она просит свежезапеченную курицу, купленную на местном рынке, и десяток яиц в номер отеля.

«У нас было очень много смешных историй, связанных с этим пунктом райдера, – рассказывает «СтарХиту» директор Ротару Сергей Лавров. – Принимающая сторона старательно соблюдает наши требования, в гостинице артистку ждет готовая птица. Но София Михайловна не всегда успевает ее съесть, поэтому забирает остатки с собой. А в следующем городе тура ее «встречает»... еще одна целая курица! Дню к третьему курицей начинает питаться половина коллектива, потому что как человек советской закалки Ротару ничего не выбрасывает. А что, зато сытно и диетично – все довольны!»

Фото: Getty Images

НАРГИЗ: ПОЛОТЕНЕЧНЫЙ ФЕТИШИЗМ

У финалистки «Голоса» и подопечной Максима Фадеева Наргиз Закировой – один из самых плотных гастрольных графиков. Перед выходом на сцену у звезды есть особый ритуал, к которому организаторы концертов не сразу привыкли.

«Наргиз просит приносить ей в гримерку шесть белых полотенец размера строго метр на полтора, – рассказывает «СтарХиту» промоутер певицы Сергей Лавров. – Не раз слышал вопросы от принимающей стороны, зачем ей столько. Объясняю: за час до выступления артистка любит раздеться, замотаться в эти полотенца, соорудить что-то наподобие тоги и в таком виде походить по комнате. Наверное, этот обряд ее вдохновляет».

Фото: Getty Images

ЛОЛИТА, ГРУППА 25/17, РЭПЕР ST: ПРОВЕРКА НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Иногда звезды вносят в райдер некоторые пункты с целью проверить бдительность принимающей стороны.

Фото: Getty Images

«Когда мы получили список требований коллектива 25/17, то попадали со стульев от смеха, – рассказывает «СтарХиту» организатор фестиваля на «Роза Хутор» LiveFest. – Среди стандартных кофе, чая и фруктовых тарелок мы увидели пункт – «два мулата-девственника». Метисов мы нашли одним звонком. Решили уточнить, подойдут ли ребята, уже имевшие сексуальный опыт. Набираю их директора, тот ржет: мол, проверку прошли, молодцы – райдер читаете внимательно».

Похожий «экзамен» концертникам устраивала и Лолита, которая просила, чтобы ее встречали в аэропорту на автомобиле «Ока». Или автор текстов Ольги Бузовой рэпер ST, который просит в гримерку конфетки M&M’s исключительно желтого цвета.

Фото: ТАСС

Источник: СтарХит

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!