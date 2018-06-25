Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа самая уродливая собака в мире

Отличительная особенность Жа-Жа — очень длинный язык.

Фото : Jeff Chiu / AP25 июня 2018, 06:14

Самую уродливую собаку в мире назвали в США — победителем конкурса стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа. Его хозяйке Меган Брейнард вручили денежный приз в размере 1,5 тысячи долларов, сообщает Sky News.

Владелица домашнего питомца нашла его на специальном сайте. Отличительная особенность Жа-Жа — очень длинный язык.

В этом году конкурс World's Ugliest Dog проходил 30-й раз. Традиционно — в американском городе Петалума. За главный приз боролись 14 собак.

Организаторы затеяли такие состязания, чтобы призвать людей брать под опеку не только красивых и благополучных зверей. «Это забавный и глупый способ доказать, что все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью», — поясняют они.

Источник: Lenta.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты