Промоутер «Канело» пожаловался на оскорбления Головкина

Промоутер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Эрик Гомеспрокомментировал продвижение второго боя с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), а также тот факт, что «Канело» отказался от предматчевых мероприятий, где ему предстояло бы встретиться лицом к лицу с GGG, сообщает Sports.kz.

— В течение недели будет информация. Мы пытаемся продвигать бой. Проблема в том, что Сауль не хочет встречи лицом к лицу — его оскорбили все эти слова Головкина: про допинг, судей и так далее, а также слова тренера Головкина Абеля Санчеса. Он хочет встретиться с Геннадием уже на ринге, — сказал Гомес.

Реванш состоится 15 сентября в США.





