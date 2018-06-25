Над Шымкентом, Уральском и Астаной будет загрязнен воздух

Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы.

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в понедельник, 25 июня, ожидаются в 3 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Шымкенте, ночью в Астане. Сохраняются неблагоприятные метеоусловия Уральске.

Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы. В Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе и Усть-Каменогорске неблагоприятные метеоусловия не ожидаются.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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