WBC предложил фанатам выбрать дизайн пояса для второго боя Головкин - "Канело"

25 июня 2018, 07:24

Пояс за первый бой достался казахстанцу.

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил фанатам выбрать дизайн специального пояса, который будет вручен победителю второго боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

Голосование проводится на официальной странице WBC в твиттере. Фанатам предлагается выбрать из двух вариантов - "зеленый" или "белый" пояс.

Напомним, перед первым боем Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года WBC уже разыгрывал специальный пояс. Тогда поединок завершился ничьей, а пояс достался казахстанцу. Второй бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября - местом проведения снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе.


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