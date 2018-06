WBC предложил фанатам выбрать дизайн пояса для второго боя Головкин - "Канело"

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил фанатам выбрать дизайн специального пояса, который будет вручен победителю второго боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

Голосование проводится на официальной странице WBC в твиттере. Фанатам предлагается выбрать из двух вариантов - "зеленый" или "белый" пояс.

Which Belt do you want for the winner of GGG VS Canelo 2? Vote in our next tweet! #WBC #GGGCanelo2 #CaneloGGG2 #Boxing pic.twitter.com/TE5A3VraeJ

Vote for the belt that will be awarded for the winner of GGG VS Canelo 2!!



Check the belts in our last tweet!#WBC #Boxing #GGGCanelo2 #CaneloGGG2