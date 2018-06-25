WBC предложил фанатам выбрать дизайн пояса для второго боя Головкин - "Канело"

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил фанатам выбрать дизайн специального пояса, который будет вручен победителю второго боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

Голосование проводится на официальной странице WBC в твиттере. Фанатам предлагается выбрать из двух вариантов - "зеленый" или "белый" пояс.

Vote for the belt that will be awarded for the winner of GGG VS Canelo 2!!



Check the belts in our last tweet!#WBC #Boxing #GGGCanelo2 #CaneloGGG2 — World Boxing Council (@WBCBoxing) 24 июня 2018 г.

Напомним, перед первым боем Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года WBC уже разыгрывал специальный пояс. Тогда поединок завершился ничьей, а пояс достался казахстанцу. Второй бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября - местом проведения снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе.