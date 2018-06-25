В сборной Египта прокомментировали cлухи о возможном уходе Салаха

Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами.

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг слухи об уходе из команды главной звезды — Мохаммеда Салаха — из-за главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Life.ru.

— Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации, — сказал Исмаил.

Также он высказал недоумение из-за появления подобной информации о Салахе и посоветовал всю правду узнавать из "твиттера" форварда.

Ранее начальник пресс-службы Правительства Чеченской Республики Альви Каримов заявил, что информация, будто глава республики Рамзан Кадыров использует пребывание сборной Египта в Чечне в каких-то политических целях, — это "фальшь и выдумка, направленная на дискредитацию чемпионата мира".

— То, о чём пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне, — сказал Каримов.