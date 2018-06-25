У побережья Ливии спасли более 450 мигрантов
Спасенные были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, а затем в центр временного содержания беженцев в столице.
Фото : © AP Photo / Anna Surinyach25 июня 2018, 08:15
Береговая охрана Ливии спасла 458 мигрантов в ходе двух операций у западного побережья, передает РИА Новости.
В ходе первой операции близ города Эль-Хомс был спасен 361 человек, в том числе 88 женщин и 44 ребенка. В результате второй операции близ города Злитен были спасены 97 мигрантов, среди них 22 женщины и 26 детей.
Спасенные были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, а затем в центр временного содержания беженцев в столице.
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