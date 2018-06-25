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В Нигерии трое детей погибли от холеры

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке.

Фото : © РИА Новости / Игорь Зарембо25 июня 2018, 08:55

Трое детей погибли, 27 госпитализированы в результате вспышки холеры в Нигерии, передает РИА Новости.

Вспышка холеры, произошедшая в штате Гомбе на северо-востоке страны, на данный момент под контролем. Отмечается, что пострадавшие получают бесплатные медикаменты и лечение от правительства.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.

В Нигерии планировали раздать 1,2 миллиона доз лекарства, которые помогут защитить порядка 600 тысяч человек.


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