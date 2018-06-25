Сколько платят работникам сферы дошкольного образования

Аналитики посчитали стоимость услуг и номинальные заработные платы в области дошкольного воспитания и обучения.

Работникам сферы дошкольного образования приходится нелегко: их заработные платы составляют лишь менее 62 тысяч тенге - всего +1% за год. Учитывая инфляцию, покупательская способность упала более чем на 5%. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

По итогам I квартала объем услуг в сфере дошкольного воспитания и обучения составил 71,9 млрд тг - на 12,5% или 8 млрд тг больше, чем годом ранее.

Наибольший объем услуг зафиксирован, традиционно, в густонаселенной ЮКО (20,4% от РК), Алматы (10,1% от РК) и Жамбылской области (8,1% от РК).

К лету одно посещение детских садов или развивающих центров обходилось родителям дошколят уже в 817 тг по итогам мая - это на 5% дороже, чем годом ранее.

Больше всего средств в дошкольное обучение детей среди жителей крупных городов и мегаполисов страны приходится вкладывать астанчанам - здесь одно посещение детских дошкольных учреждений обходится родителям малышей сразу в 1862 тг, на 7,6% больше, чем год назад.

Среднемесячные заработные платы работников сферы дошкольного образования составили по итогам I квартала всего 61,6 тысячи тенге - это лишь на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе упала на 5,1%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!