Тенге укрепился в начале недели после ослабления

В обменниках доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.

Фото : aif.ru

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 339,65 тенге. Общий объем торгов - 26,65 миллиона долларов. В пятницу, 22 июня, нацвалюта завершила неделю на отметке 340,47 тенге за доллар. Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.

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