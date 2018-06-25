Тенге укрепился в начале недели после ослабления
В обменниках доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.
Фото : aif.ru25 июня 2018, 11:17
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 339,65 тенге. Общий объем торгов - 26,65 миллиона долларов.
В пятницу, 22 июня, нацвалюта завершила неделю на отметке 340,47 тенге за доллар.
Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 339,3-340,1 тенге, евро - за 395,9-397,9 тенге, рубль - за 5,38-5,43 тенге.
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