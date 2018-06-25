Казахстанец задержан за взятку новосибирскому таможеннику

Задержанный находится в СИЗО, уголовное дело передано в суд.

В Новосибирске задержан житель Казахстана, который за 540 тысяч рублей пытался подкупить сотрудника таможни. За эту сумму житель ближнего зарубежья надеялся получить изъятую партию товара, сообщает ndn.info.

Казахстанец предложил руководителю одного из подразделений таможни взятку. Взамен таможенник с использованием своего служебного положения должен был оказать содействие в возврате задержанной ранее партии товара.

Взятка в размере 540 тысяч рублей была передана должностному лицу в одной из новосибирских гостиниц. После гражданин Казахстана был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления.

В отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лиц в крупном размере). Задержанный находится в СИЗО, уголовное дело передано в суд.

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