Достанбек Ташбулатов выиграл турнир ITF G3 Juniors в Шымкенте 

Казахстанец Достанбек Ташбулатов выиграл международный турнир ITF G3 Junior, который на прошлой неделе проходил в городе Шымкент. В финале турнира казахстанец переиграл турка Бору Сенгюл со счетом 3:6,6:2,6:3, передает Zakon.kz.

В полуфинале казахстанец обыграл россиянина Егора Агафонова-6:3,6:4. В четвертьфинальном матче Ташбулатов одолел ещё одного теннисиста из Турции Берка Илкель- 7:5,6:4. В матче второго круга наш теннисист отправил домой австралийца Чикана Акай. Итог матча-6:2,6:3. А в стартовом матче Ташбулатов одолел россиянина Никиту Каширина- 6:4,6:4.

Также, Ташбулатов вместе с россиянином Егором Агафоновым выиграл турнир в парном разряде. В финале парного турнира Ташбулатов и Агафонов победили турков Бору Сенгюл и Берка Илкель. Итог-5:7,7:6(7),10:3.