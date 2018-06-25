Базовая пенсия для некоторых пенсионеров с 1 июля вырастет на 13 000 тенге

Сегодня базовая пенсия выплачивается всем в одинаковом размере, вне зависимости от трудового стажа.

С 1 июля назначение базовой пенсии будет индивидуально для каждого пенсионера. О методике расчетов и разнице в сумме для получателей пенсионных выплат рассказала сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, сегодня базовая пенсия выплачивается всем в одинаковом размере, вне зависимости от трудового стажа. Ее размер составляет 15 274 тенге. Но с 1 июля назначение базовой пенсии будет происходить с учетом трудового стажа. Учитывается стаж как до 1 января 1998 года (солидарная система), так и после (накопительная пенсионная система).

«Для состоявшихся пенсионеров сегодня в автоматизированном режиме проведен уже перерасчет. Он завершен и на портал электронного правительства мы вывели услугу информирования получателя базовой пенсионной выплаты о назначенном размере с 1 июля текущего года. Этой услугой можно воспользоваться с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), либо с помощью одноразового пароля через смартфон», - сказала Жакупова.

Она привела пример: если женщина сегодня получает пенсию и ее солидарный стаж (до 1998 года) составил 20 лет, то базовая пенсия будет исчисляться как с солидарным стажем – 20 лет. И если эта женщина работала и после 1998 года, участвовала в накопительной системе и перечисляла пенсионные взносы еще 15 лет, то ее общий трудовой стаж будет - 35 лет. Таким образом, она будет иметь право на максимальный размер базовой пенсионной выплаты.

«Исчисление базовой начинается с сегодняшнего размера. Это 54% прожиточного минимума, он сегодня гарантирован для всех. Если у пенсионера стаж менее 10 лет, то базовая пенсия будет оставаться на том же уровне – 54% прожиточного минимум или 15 274 тенге. За каждый год, свыше 10 лет прибавляется 2%. Если это 11 лет – 56%, 12 лет – 58%. В примере про женщину, который я приводила, ее базовая пенсия будет равна 100% прожиточного минимум или 28 284 тенге», - подчеркнула вице-министр.

Татьяна Ковалева, Астана

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