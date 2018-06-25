Дожди ожидаются в большинстве регионов страны

Только на западе будет жарко и без осадков.

Фото : Новозыбков.SU

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила прогноз погоды на 26-28 июня 2018 года, передает Zakon.kz. По данным синоптиков, на западе в эти дни будет жарко и сухо, на остальной территории страны - кратковременные дожди и умеренное тепло. "Смещающийся на северные области Казахстана высотный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами, местами сильные, а также град и шквалистое усиление ветра. Барическая ложбина этого циклона и связанные с ней атмосферные фронты окажут влияние на центральные, восточные и южные области республики. Здесь местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильный порывистый ветер, в отдельных районах град. Температура воздуха предполагается около и ниже климатической нормы на 1-3°С, лишь на западе, где сохранится влияние антициклона по прежнему днём воздух будет прогреваться до плюс 35…42°С, что выше обычной на 3…6°С", - сообщили в РГП "Казгидромет".

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