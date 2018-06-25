Руководство Министерства обороны провело встречу с руководителями республиканских СМИ

Руководством военного ведомства приоритетное значение отдается вопросам качественной организации и оперативному освещению в СМИ боевой и повседневной деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В канун профессионального праздника – Дня работника связи и информации, в Астане на базе войсковой части 68665, первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев провел ежегодную встречу с первыми руководителями масс-медиа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи был обсужден дальнейший алгоритм сотрудничества и взаимодействия в информационной работе. Участникам встречи организована экскурсия по территории части, показательные занятия, тактические действия и выполнение упражнений по стрельбе из стрелкового оружия. По завершению мероприятия первых руководителей масс-медиа Казахстана поздравили с профессиональным праздником Днем работника связи и информации.

«Современное общество справедливо называют – информационным. Информация является одной из базовых человеческих потребностей и фундаментом социальной организации жизни общества. Новые технологии, глобальные коммуникационные сети охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека и общества. Сегодня руководством военного ведомства приоритетное значение отдается вопросам качественной организации и оперативному освещению в СМИ боевой и повседневной деятельности Вооруженных Сил, повышению роли военной профессии и воинской службы», - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант М.Майкеев.

Следует отметить, что ежегодно в целях эффективной реализации информационной политики и налаживания оперативного и качественного взаимодействия Министерством обороны проводятся практические семинары по экстремальной журналистике «Военный дискурс», республиканский фестиваль прессы «Әскер Медиа», тематические пресс-туры и другие мероприятия.

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