2 года колонии - жителя Алматинской области осудили за лжетерроризм

Нетрезвый мужчина сообщил о бомбе на вокзале.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, приговором Каратальского районного суда осужден 46-летний житель Уштобе, задержанный по подозрению в «телефонном терроризме», передает Zakon.kz.

Факт был зарегистрирован в конце февраля в городе Уштобе, где неизвестный мужчина, позвонив в полицию по номеру «102», сообщил о бомбе на железнодорожной станции. Поднятый по тревоге личный состав каратальской районной полиции совместно со службами ЧС, саперами, военнослужащими, работниками КНБ, приостановив на время движения поездов и эвакуировав людей со станции, произвели осмотр железнодорожного узла.

«В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств на территории вокзала не оказалось, как и не оказалось каких-либо подозрительных лиц, на которых указывал осуществивший телефонный звонок аноним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого, с телефона которого производился тревожный вызов в полицию», - сообщили в ДВД Алматинской области.

Задержанный мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности, оказался электромехаником одного из местных предприятий. В суде подозреваемый пояснил, что в тот день находился в алкогольном опьянении и решил позвонить, так как якобы обратил внимание на группу людей, вызвавших подозрение.

Согласно судебному вердикту, подозреваемый был признан виновным по ст. 273 УК РК и приговорен к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Алматинская областная полиция напоминает, что заведомо ложные сообщения о готовящихся актах терроризма влекут за собой уголовную ответственность и лица, уличенные в уголовном правонарушении, наказывается лишением свободы на срок до шести лет

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