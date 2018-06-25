Канат Бейсекеев рассказал, почему его задержали в Иране

Копию отснятого материала удалось сохранить.

Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев рассказал о своем задержании в Иране. Об этом он написал в своем Telegram канале, передает Zakon.kz.

О том, что Канат Бейсекеев был задержан иранскими правоохранителями, стало известно в пятницу 22 июня. Информацию подтвердил Алишер Еликбаев. Выяснилось, что проблемы с полицией у Бейсекеева возникли из-за отсутствия разрешения на съемку фильма.



"Нас остановили в аэропорту во время проверки багажа, увидев коптер. Меня и Нурсултана отправили в полицейский участок тут же, в порту. Адлета мы отправили сделать "чекин" и это стало большой удачей, он избежал задержания и конфискации вещей. Нурсултана и меня допрашивали около трех часов. Полицейские никак не могли принять решение. Мы соблюдали спокойствие, полагая, что нас все равно отпустят", - написал Бейсекеев.

По его словам, их отпустили за полчаса до посадки. Однако у выхода к трапу их поджидали сотрудники службы нацбезопасности.

"Нас провели назад в участок и начали жестко требовать открыть все свои сумки. В наших рюкзаках лежали дорогой Macbook Pro, айпад и куча профессиональной аппаратуры. Они конфисковали все – коптер, компьютеры, флешки... Также уже из самолета вытащили мой багаж, в котором лежало мое съёмочное оборудование, жесткий диск с отснятым материалом, звуковая аппаратура. Эпическим моментом, когда мы с Нурсултаном чуть не наложили в штаны связана с посылкой одного казаха. Он работает в Иране и попросил передать родным в Алматы какие-то документы. Мы не заглядывали и понятия не имели, что лежит в конверте, а когда нас стали обыскивать, одним полушарием мозга я начал лихорадочно вспоминать содержимое рюкзака Нурсултана. Строго спросив, что внутри, офицер требовал от меня ответа. Я сказал: "давайте просто откроем". Они порезали папку и обнаружили стопку стодолларовых купюр. Там было около десятка зеленых, а может и больше! Наш эмоциональный накал достиг максимального уровня", - поделился режиссер.

Иранцы вернули деньги, но технику, отснятый материал, коптер и багаж оставили.



"Но в самолете с невинным, безучастным ко всему происходящему лицом, тихо сидел наш человек – Адлет. В его рюкзаке находилась копия отснятого материала", - заключил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!